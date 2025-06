La classifica dei governatori più amati | chi c' è sul podio

In un'epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è in calo, i governatori più amati si ergono come fari di stabilità. Sul podio troviamo Luca Zaia e Massimiliano Fedriga della Lega, affiancati dalla dem Stefania Proietti. Questi leader non solo guadagnano consensi, ma riflettono anche un cambiamento nei bisogni degli elettori: una gestione locale che fa la differenza. Scopri cosa li rende così speciali!

I leghisti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, insieme all'umbra dem Stefania Proietti, sono i presidenti di Regione con il gradimento più alto.

La classifica dei governatori più amati: Zaia al primo posto, poi ci sono Fedriga e Proietti - In un'Italia sempre più polarizzata, i governatori più amati si distinguono per la loro capacità di coinvolgere i cittadini.

La classifica dei governatori più amati: Zaia al primo posto, poi ci sono Fedriga e Proietti

Roma, 4 giugno 2025 - Zaia, Fedriga e Proietti sono i 3 governatori più amati in Italia. Il presidente del Veneto è al primo posto con il 70% di gradimento, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-

La classifica dei governatori più amati: lo studio di Swg, Emiliano perde posizioni

In Italia i Governatori di regione sono figure sempre più centrali, ma quanto sono apprezzati? La risposta è arrivata da un sondaggio, e ...

Governatori più amati, Giani al sesto posto in Italia

Firenze, 4 giugno 2025 – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si trova al sesto posto tra i governatori più graditi, col 47% e dati in crescita. È quanto emerge da un sondaggio di Swg.