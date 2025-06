La classe di Musetti al Roland Garros | “Non rispondo a questa domanda perché è molto irrispettosa”

Durante il Roland Garros, Lorenzo Musetti ha dimostrato non solo talento tennistico, ma anche una notevole capacità di affrontare situazioni imbarazzanti. La sua risposta a un giornalista che ha osato porre una domanda inopportuna è un potente promemoria sull'importanza del rispetto nel mondo dello sport. In un'epoca in cui la comunicazione spesso sfocia nell'invasivo, Musetti si erge come esempio di integrità e professionalità. Non perdere questa storia!

Il tennista italiano dà una lezione al giornalista che gli pone un quesito inopportuno mentre Tommy Paul è ancora in campo contro Carlos Alcaraz. "Ma come. di già?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

SALE IN CATTEDRA! Lorenzo Musetti argina il vulcano Rune e lo piega con una classe sublime: è ai quarti del Roland Garros! - Lorenzo Musetti scrive la sua storia al Roland Garros, piegando il talento esplosivo di Holger Rune con una performance da applausi.

La definitiva maturazione di #Musetti s'è vista nel terzo set. Aveva perso male il secondo e aveva iniziato ad innervosirsi. È rimasto attaccato mentalmente e tecnicamente al match e alla fine a fatto prevalere la sua maggiore classe. Grande @Lorenzo1Musetti Tweet live su X

* Roland Garros ATP * #Musetti vs #Tiafoe (6-2 / 4-6 / 7-5 / 6-2) Affrontare un avversario come #Tiafoe è sempre problematico anche se alla distanza la classe di #Lorenzo questa volta prevale decisamente! Nell'ultimo set #LorenzoilMagnifico fa la voce del pa Tweet live su X

