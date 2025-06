La clamorosa svolta sulle cessioni della Juventus | addii da 120 milioni

La Juventus sta per cambiare rotta: con un piano cessioni da 120 milioni di euro, la società si prepara a un nuovo capitolo per la stagione 2025/2026. Mentre si rafforzano le voci su uscite strategiche, la grande notizia è la conferma di Tudor come pilastro della rosa. Una mossa che potrebbe ridisegnare il futuro bianconero, aprendo scenari imprevedibili e affascinanti.

Occhio al piano cessioni della Juventus in vista della prossima stagione 20252026. Come confermato nelle ultime ore, infatti, la società bianconera sarebbe pronta a puntare con forte decisione sulla conferma di Tudor Tudor resterà alla Juventus anche per la prossima stagione: è questa la notizia confermata dai colleghi di Sky Sport nelle ultime ore. Massima fiducia nel tecnico croato da parte della società, ma attenzione ai possibili colpi di scena dopo il Mondiale per Club. Di fatto, a prescindere dalla conferma, non è escluso che Tudor possa lasciare i bianconeri dopo l’avventura negli USA. Tuttavia, cresce la conferma attorno al tecnico croato. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - La clamorosa svolta sulle cessioni della Juventus: addii da 120 milioni

