La Clai ingaggia la schiacciatrice Novello | Felice di essere qui darò il massimo

La Clai continua la sua campagna di rafforzamento, il club del presidente Stefano Mongardi ha ingaggiato la schiacciatrice Gaia Novello, classe 2007 che arriva dall’Imoco Volley San Donà di serie B1. La neo biancoblù d’estate gioca a beach volley e lo scorso anno a Kachreti in Georgia ha centrato il quarto posto agli Europei Under 18, mentre nel 2022 è stata campionessa d’Italia Under 16. Il beach volley è la sua passione nei mesi più caldi, d’inverno si dedica all’attività indoor e oltre ad avere giocato a San Donà, dove ha vinto il titolo nazionale con la squadra Under 18, per un biennio ha indossato la maglia della Synergy Volley Venezia in serie B2, rappresentando il passaggio nella pallavolo delle grandi dopo gli ottimi risultati conseguiti a livello giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net