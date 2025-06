La cittadinanza non può essere solo un documento È questione di rispetto del tempo che abbiamo da viverci e di dignità | Ghali e l’appello per il Referendum

La cittadinanza non è solo un documento, ma un simbolo di rispetto e dignità che ci appartiene e che dobbiamo difendere. Ghali, dopo aver condotto il suo messaggio contro la guerra a Gaza sul palco di Sanremo, si impegna ancora una volta, invitando gli italiani a partecipare attivamente al prossimo Referendum dell’8 e 9 giugno. Perché il nostro voto è il modo più potente per costruire un paese più giusto e consapevole.

Ghali, dopo aver espresso al Festival di Sanremo la sua posizione contro la guerra a Gaza, è tornato sul fronte politico per i Referendum, in vista dell’8 del 9 giugno. Il cantante ha fatto un appello tramite i suoi canali social: “ L’8 il 9 giugno le italiane gli italiani sono chiamati a votare. Questo Referendum non è una cosa da ignorare. Si parla di diritti, di lavoro, di cittadinanza e di cosa vuol dire davvero fa parte di un Paese. Io sono nato qui ho sempre vissuto in Italia, ma ho ottenuto la cittadinanza solo diciott’anni. Anche mia madre è diventata cittadina italiana solo quando lo sono diventato io, e questo ha complicato molte cose per entrambi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it