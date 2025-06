La città torna a fare Rumore Adriatico | due giornate in musica con artisti della costa

La città si risveglia con un’energia vibrante, riportando il suono pulsante dell’Adriatico al centro della scena. Due giornate di musica underground, protagonisti gli artisti della costa, per celebrare la passione e la creatività del panorama musicale contemporaneo. A Cattolica, il Festival Rumore Adriatico torna a sorprendere, unendo storia e innovazione in un’esperienza unica che lascerà il pubblico senza fiato. Non perdere l’occasione di vivere il cuore della musica dal vivo!

A Cattolica torna il suono di “Rumore Adriatico". Sabato 14 giugno, a partire dalle ore 17:30, il Parco della Pace ospita la terza edizione del festival sulla “Musica dal Presente”, a cura del direttore artistico Giuseppe "Giusva" Ricci, dedicato al panorama underground italiano e al circuito. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La città torna a fare "Rumore Adriatico": due giornate in musica con artisti della costa

Approfondisci con questi articoli

Torna il 'Città di Cona': attesa per la 49ª edizione del memorial Primino Nava - Torna il Memorial Primino Nava con la 49ª edizione del ‘Città di Cona’, in programma domenica 18 maggio.

Segui queste discussioni su X

#MotorValleyFest, il grande festival torna per la sua settima edizione dal 5 all'8 giugno 2025, sempre nella capitale della #MotorValley e Patrimonio Mondiale dell’#UNESCO, la città di #Modenainfo: https://tinyurl.com/kp9685h2 @turismoER Tweet live su X

Imperia: sabato 7 giugno l'OpenOrchestra torna a esibirsi in città con un concerto benefico a Santa Maria Maggiore https://imperiapost.it/750529/imperia-sabato-7-giugno-lopenorchestra-torna-a-esibirsi-in-citta-con-un-concerto-benefico-a-santa-maria-maggior Tweet live su X