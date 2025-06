La città di Paolo Lucchetta | Le librerie come piazze per un futuro più umano

Milano si prepara a trasformare le librerie in veri e propri centri di socialità, come annunciato da Paolo Lucchetta durante l’inaugurazione della Rizzoli. In un'epoca in cui il digitale la fa da padrone, le librerie potrebbero diventare oasi di umanità, dove riscoprire il piacere del dialogo e delle relazioni. Un invito a riflettere: quanto abbiamo bisogno di spazi dove incontrarsi e condividere idee? La risposta potrebbe cambiarci la vita.

Milano – “Le librerie saranno le future piazze d’incontro”. Così esclamò la sera dell’inaugurazione della libreria Rizzoli in Galleria, dietro i suoi inconfondibili occhiali tondi, Paolo Lucchetta, architetto e interior designe r che del restyling della Rizzoli è stato l’ideatore. Librerie e piazze sono luoghi d’incontro? “L’incontro, un concetto astratto, fatto in primis di persone e di gesti, si declina costantemente nell’architettura e nei paesaggi urbani, nelle piazze e, perché no, nelle librerie, considerate di fatto spazi d’incontro, spazi comunitari, una sorta di estensione fisica delle sfere della socialità e della cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La città di Paolo Lucchetta: “Le librerie come piazze per un futuro più umano”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Delibera di uscita dalla Società della Salute: l'intervento di Paolo Martinelli (La città delle persone) - Ieri, i consiglieri comunali hanno ricevuto la proposta di delibera che autorizza il sindaco a avviare le pratiche per il recesso dalla Società della Salute Zona Pisana.

Segui queste discussioni su X

“ Genova è una città che amo e rimarrò li ,credo di avere avuto coerenza ,rappresentare campo progressista volere la coesione “@GranoSSalis a #dimartedì @diMartedi Tweet live su X

15 maggio 1983, Napoli-Cesena. 90.000 al San Paolo. Un gol, una città, una salvezza. Io c’ero. Con mio padre. Con il cuore in gola e gli occhi pieni d’azzurro. Chi c’era non dimentica. #NapoliCesena1983 #SanPaolo #ForzaNapoliSempre Tweet live su X

Severino Nappi, capogruppo Lega in Campania, che aveva chiesto la chiusura del ristorante di Nives Monda definendolo «luogo di esercizio di un razzismo che getta discredito sulla città e mortifica la democrazia», pubblica un'immagine contraffatta con l'AI di Tweet live su X