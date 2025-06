La Cina svela il cacciatore di droni | cosa può fare il sistema missilistico SWS3

La Cina lancia il SWS3, il suo nuovo sistema missilistico semovente, progettato per domare le minacce aeree del futuro. In un'era in cui i droni stanno rivoluzionando le guerre moderne, questo "cacciatore di droni" rappresenta un passo significativo verso la difesa high-tech. Con la crescente preoccupazione per la sicurezza aerea globale, il SWS3 potrebbe diventare un elemento chiave nei conflitti futuri. Scopri come queste innovazioni stanno cambiando il panorama bellico!

L'ultimo gioiello svelato dal Dragone? Un sistema missilistico e antiaereo semovente. Pare sia stato progettato per contrastare minacce a bassa quota come droni e missili da crociera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina svela il “cacciatore di droni”: cosa può fare il sistema missilistico SWS3

