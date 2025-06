La cicoria ' ' Puntarella Molfettese' ' diventa prodotto ' Igp' | bontà e freschezza racchiuse in un prodotto locale

La cicoria puntarella molfettese conquista il prestigioso riconoscimento IGP, un traguardo che celebra la biodiversità della nostra Puglia. Questo ortaggio non è solo un simbolo della nostra tradizione culinaria, ma anche un alleato per la salute, ricco di antiossidanti e vitamine. Scoprire la cicoria significa immergersi in un viaggio di sapori autentici, dove ogni morso racconta la storia di una terra generosa. Preparati a gustarla!

La nostra amata terra di Puglia è ricca di tradizione, storia e di numerosi prodotti offerti dalla terra coltivata. Oggi parliamo della Cicoria di Molfetta che come il Barattiere rappresenta un ingrediente importante della nostra cucina. La cicoria puntarella molfettese, varietà di catalogna.

