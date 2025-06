la check up rari nantes salerno fa l impresa a chiavari e torna in serie a1 dopo un anno

Una vittoria che fa la storia: la Check-Up Rari Nantes Salerno si supera, conquistando a Chiavari un incredibile 9-6 e tornando in Serie A1 dopo appena un anno. Un’impresa sportiva piena di coraggio, determinazione e passione. La squadra di Presciutti ha ribaltato le aspettative, regalando ai tifosi un sogno diventato realtà. La sfida si conclude con un trionfo memorabile: questa promozione segna l’inizio di una nuova avventura nella massima categoria del nuoto maschile.

