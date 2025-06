La cascara | la bevanda sostenibile che nasce dagli scarti del caffè

Nel mondo del caffè contemporaneo, sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’intera filiera produttiva, sta emergendo con prepotenza un protagonista inaspettato: la cascara. Questo termine spagnolo, che significa letteralmente “buccia” o “guscio”, identifica l’involucro esterno della ciliegia di caffè, tradizionalmente considerato uno scarto. Ma cosa succederebbe se questa risorsa potesse diventare una bevanda sostenibile e ricca di gusto? Scopriamolo insieme!

Nel mondo del caffè contemporaneo, sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione dell’intera filiera produttiva, sta emergendo con prepotenza un protagonista inaspettato: la cascara. Questo termine spagnolo, che significa letteralmente “buccia” o “guscio”, identifica l’involucro esterno della ciliegia di caffè, tradizionalmente considerato uno scarto nella produzione della pregiata bevanda. Per secoli questi sottoprodotti sono stati semplicemente compostati o gettati via, creando persino problemi ambientali nelle regioni produttrici. Oggi, invece, assistiamo a una rinascita di questa materia prima, trasformata in una bevanda dal carattere unico che racconta storie antiche eppure sorprendentemente contemporanee. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com