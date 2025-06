La Casa Bianca studia autenticità sparatorie centri alimentari Gaza

La Casa Bianca è in allerta: sta verificando l'autenticità delle notizie riguardanti sparatorie fatali in un centro di distribuzione aiuti a Gaza. Questo avviene in un contesto globale sempre più teso, dove la verità è una merce rara. La portavoce Karoline Leavitt invita a riflettere sull'importanza delle fonti affidabili. In un'epoca di fake news, ogni informazione conta. Come reagiremo a questa sfida?

Roma, 4 giu. (askanews) - La Casa Bianca "studia l'autenticità" delle notizie di sparatorie fatali nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza meridionale. Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt. L'amministrazione è a conoscenza di questi (spari) e cosa sta facendo per la situazione?, le chiede una giornalista in conferenza stampa Karoline Leavitt replica: "L'amministrazione è a conoscenza di queste informazioni e ne stiamo verificando l'autenticità. Perché purtroppo, a differenza di alcuni media, non prendiamo totalmente per buona la parola di Hamas, preferiamo verificare le loro affermazioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Casa Bianca "studia" autenticità sparatorie centri alimentari Gaza

