La cantante Jessie J annuncia di avere un cancro al seno Il successo con Price Tag e ora lo stop | Perché ne parlo – Il video

Jessie J rompe il silenzio e rivela di avere un cancro al seno nelle fasi iniziali, un annuncio che colpisce nel profondo. Con il suo brano "Price Tag" ha ispirato generazioni, ma ora è il momento di affrontare una battaglia personale. Questo gesto di vulnerabilità non solo unisce i fan, ma si inserisce in un trend crescente di celebrità che condividono le proprie sfide per sensibilizzare su temi importanti. La forza di Jessie è un richiamo a combattere insieme.

La cantante britanncia Jassie J ha annunciato con un post sui suoi canali social di avere un cancro al seno nelle fasi iniziali. «Ho pensato a lungo sul se condividerlo o meno – ha esordito la cantante – ma alla fine voglio condividerlo con i mie fan e con le perosone che tengono a me». La cantante londinese, divenutra famosa in tutto il mondo grazie al singolo Price Tag del 2011, ha parlato di quanto sia importante per lei condividere: «Sono una persona che ha sempre condiviso con gli altri quello che succede nella mia vita, per cui volevo dirvi che ho un cancro al seno nelle fasi iniziali». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessie J (@jessiej) Il cancro nelle fasi iniziali e l’autoironia di Jessie J. 🔗 Leggi su Open.online

