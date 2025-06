La cagnolina Amber torna a casa dopo aver percorso più di 160 chilometri da sola

La straordinaria avventura di Amber, la cagnolina che ha sfidato ogni ostacolo percorrendo oltre 160 chilometri, è un richiamo alle incredibili capacità di resilienza degli animali. In un'epoca in cui il benessere animale è al centro del dibattito sociale, la sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di dare ai nostri amici a quattro zampe non solo un tetto, ma anche la libertà di essere se stessi. Scopri come il legame tra uomo e animale può cambiare vite!

Amber, cagnolina di 5 anni salvata dal Qatar, è scomparsa per 36 giorni dopo essere fuggita da un rifugio a Londra. Ha percorso oltre 160 km, anche a nuoto, prima di essere ritrovata. Ora ha una nuova famiglia pronta a rispettare la sua indole libera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

