La cabina tir si chiude e gli schiaccia le gambe | 61enne in gravi condizioni in ospedale

Un tragico incidente sul lavoro scuote ancora una volta la comunità: un uomo di 61 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la cabina del tir si è improvvisamente chiusa, schiacciandogli le gambe. Un dramma che mette in luce i rischi nascosti dietro ogni mansione e l’importanza della sicurezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa disgraziata vicenda e riflettere sulle precauzioni necessarie per tutelare i lavoratori.

Ancora un grave incidente sul lavoro: il 61enne aveva sollevato la cabina del tir che poi si è improvvisamente chiusa schiacciandogli le gambe.

