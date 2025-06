la boxe riccione brilla dentro e fuori dal ring nella trasferta in canada insieme alla pugilistica valconca

La passione, l’impegno e lo spirito di squadra di Riccione e della Pugilistica Valconca hanno conquistato il cuore del Canada. La trasferta si è trasformata in un’esperienza indimenticabile, fatta di successi e riconoscimenti. Quattro atleti, un sogno condiviso e un ponte tra due culture sportive. La Boxe Riccione torna a casa più forte e ispirata, pronta a scrivere nuove pagine di storia…

“È stata una gran bella avventura: in Canada siamo stati accolti come fossimo a casa e torniamo con tanti applausi sul ring e i complimenti per l’educazione dei nostri ragazzi”. Il maestro Ivan Cancellieri riassume così, con orgoglio, la trasferta in Canada della Asd Boxe Riccione. Quattro atleti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it