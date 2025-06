La bistecca alla Fiorentina va a Bruxelles | Proteggiamo la filiera di un piatto amatissimo

La bistecca alla fiorentina, simbolo indiscusso della tradizione culinaria toscana, si fa ambasciatrice dei valori del Made in Italy a Bruxelles. In un momento in cui l'identità gastronomica europea è sempre più minacciata dall'omologazione, questa prelibatezza si candida a diventare prodotto tradizionale garantito. Un passo fondamentale per proteggere non solo la qualità , ma anche la storia e la cultura che ogni morso racchiude. Scopriamo insieme l'importanza di questo viaggio!

Firenze, 4 giugno 2025 – "Abbiamo portato la bistecca alla fiorentina a Bruxelles, al Parlamento europeo, per due motivi. Il primo è perchĂ© dobbiamo tutelare le nostre filiere di qualitĂ , del Made in Italy e del Made in Europe. La bistecca alla fiorentina infatti è stata candidata per ottenere la denominazione di prodotto tradizionale garantito, ci auguriamo che una risposta positiva arrivi presto dal governo italiano e dalla commissione europea". Lo ha detto l'eurodeputato Pd Dario Nardella, parlando a Bruxelles a margine dell'evento di presentazione alle istituzioni europee della 'Bistecca alla Fiorentina' per l'ottenimento della Certificazione di SpecialitĂ Tradizionale Garantita (Stg).

