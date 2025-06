La banda del botto fa baccano e i residenti danno l’allarme Commando in fuga a mani vuote

Nella quiete di Cicognolo, il suono assordante del crimine ha spezzato la notte. Cinque banditi, pronti a far esplodere un bancomat, si sono dati alla fuga, ma non prima di allertare i residenti. Questo episodio ci ricorda come la sicurezza nelle nostre comunità sia sempre più in discussione. È ora di riflettere: cosa possiamo fare per proteggere i nostri quartieri? La vigilanza collettiva è la chiave per un futuro più sereno.

CICOGNOLO (Cremona) Intercettati dai carabinieri pochi istanti prima di far esplodere il bancomat della Bpm di Cicognolo. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando un commando di cinque banditi ha tentato l’assalto. Poco dopo le due a lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti di via Roma, svegliati dai forti rumori che provenivano dalla filiale. In quattro con volto travisato stavano scassinando lo sportello, preparando l’innesco per farlo saltare. Sul posto sono arrivate in pochi minuti due pattuglie del Radiomobile di Cremona. Alla vista dei militari i rapinatori, un gruppo di professionisti, si sono dati alla fuga con un’auto dove li attendeva un complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La banda del botto fa baccano e i residenti danno l’allarme. Commando in fuga a mani vuote

