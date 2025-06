La Bagattini di Zandobbio fa shopping e acquisisce Rcl

Bagattini di Zandobbio non si ferma e amplia il suo raggio d’azione, acquisendo la divisione masselli e blocchi di RCL! In un mercato edile lombardo in continua evoluzione, questa mossa strategica non solo rafforza la posizione di Bagattini, ma mette in luce la crescente domanda di soluzioni innovative nel settore. Siete pronti a scoprire come questa fusione cambierà il panorama delle costruzioni? Non perdetevi i prossimi sviluppi!

Bergamo. Bagattini ha finalizzato martedì 3 giugno l’acquisizione della divisione masselli e blocchi della ditta RCL di Gorlago. RCL è un’azienda rinomata in ambito edile lombardo per l’esperienza pluriennale consolidata nei servizi di fornitura e posa di pavimentazioni e murature in calcestruzzo. L’acquisizione di RCL si inserisce in un ampio programma pluriennale di incremento sia della capacità produttiva sia dei servizi alla clientela che Bagattini prevede di proseguire anche nei prossimi anni. Con questa importante acquisizione, la Bagattini di Zandobbio, tra i maggiori produttori di pavimentazioni per esterni in calcestruzzo, amplia ulteriormente l’offerta di servizi diretti alla propria clientela per quanto riguarda la realizzazione diretta dei lavori in opera delle pavimentazioni per esterni e si inserisce con decisione e professionalità anche nella fornitura in opera delle murature in calcestruzzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Bagattini di Zandobbio fa shopping e acquisisce Rcl

