La baby gang del bosco e il pestaggio di gruppo a un 17enne nel Salento | 5 arresti Con loro le famiglie hanno fallito – Il video

Nel cuore del Salento, una baby gang di adolescenti minaccia la sicurezza e il futuro della comunità. Cinque ragazzi, tra i 14 e i 17 anni, sono stati arrestati per un brutale pestaggio ai danni di un coetaneo. Le famiglie, che avrebbero dovuto essere il loro rifugio, hanno fallito nel guidarli verso valori di rispetto e responsabilità. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti su cosa significhi crescere oggi in un contesto così complesso.

Hanno tra i 14 e i 17 anni i cinque ragazzini arrestati dagli agenti del Commissariato di Galatina, nel Leccese, per il pestaggio di un 17enne nella stazione cittadina. I cinque sono stati portati in due comunità penali. Sono tutti ragazzi residenti nella stessa cittadina salentina. Sono accusati di atti persecutori e violenza privata. Contro di loro sono ipotizzati anche i reati di lesioni personali aggravate e diffamazione commessi in cooperazione con altri due minorenni. Questi due però non sono imputabili, perché hanno meno di 14 anni. Il pestaggio brutale contro il 17enne. In tutto sono stati 10 gli indagati dalla procura per i minorenni di Lecce, giocata dalla procuratrice Simona Filoni. 🔗 Leggi su Open.online