La AEW ha sbagliato il post Double Or Nothing

La AEW, dopo un inizio d'anno brillante, ha commesso un passo falso con il post Double or Nothing. È interessante notare come, mentre le storie si intrecciano con freschezza e coerenza, il booking team continui a inciampare su dettagli cruciali. Questo mette in luce una questione più ampia: nel mondo del wrestling, l’arte di raccontare e la strategia di gestione devono andare di pari passo per mantenere l'interesse dei fan. Riuscirà la AEW a trovare l’equilibrio perf

Ci sono due fili conduttori che legano questi primi sei mesi della All Elite. Il primo è che dall’inizio del 2025, la compagnia ha ritrovato armonia, tranquillità, e soprattutto la capacità di saper raccontare in profondità e con coerenza le storie (cosa che non accade altrove). Il secondo, ahimè, è che il booking team persevera nello sbagliare totalmente la costruzione della puntata successiva al ppv. E questa volta dà particolarmente fastidio perché il trend era stato completamente positivo, arrivando a fare numeri superiori sia a NXT che a SNME. La puntata di Dynamite è stata sciatta. Certo, partita col botto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - La AEW ha sbagliato il post Double Or Nothing

Il post-elezioni di Nicola Grandi: "Abbiamo sbagliato i calcoli"

