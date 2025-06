Kyudo il Giardino di Rocce vince la Vlll edizione dei campionati Italiani a squadre

Un traguardo mozzafiato per l’ASD Il Giardino di Rocce di Palermo: con maestria e passione, hanno conquistato la Vlll edizione dei Campionati Italiani di Kyudo a squadre. La tradizione giapponese si intreccia con il talento siciliano in un evento indimenticabile, organizzato dall’Accademia Romana Placido Procesi nel suggestivo Dojo. È stato un momento di grande emozione che dimostra come arte, disciplina e cultura possano unirsi per raggiungere l’eccellenza.