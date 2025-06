Kronos Triathlon Team ottimi risultati in vista dei Campionati Italiani di Aquathlon Giovanili

Il Kronos Triathlon Team si fa strada verso i Campionati Italiani di Aquathlon giovanili con risultati da applauso! Nonostante le sfide, come la foratura di Luigi D’Ambra all’Idroscalo di Milano, il team dimostra resilienza e passione. Questo weekend è solo un assaggio della determinazione che caratterizza l’intero movimento sportivo giovanile italiano, sempre più in crescita. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora venire!

Tempo di lettura: < 1 minuto Altro weekend di gare per i triatleti della Kronos Triathlon Team. Domenica 1 giugno Triathlon Olimpico Deejay Tri all'Idroscalo di Milano presente Luigi D'Ambra che dopo un ottimo nuoto deve purtroppo ritirarsi in seguito ad una foratura. Lunedì 2 giugno al Campionato Italiano di Triathlon su distanza media a Barberino del Mugello, in una gara davvero ostica per percorso e clima, ottime prove per Michele Salza, Antonio Lucadamo e Carlo Venditti. Il prossimo impegno vedrà il Settore Giovanile della Asd Kronos Triathlon Team gareggiare ai Campionati Italiani di Aquathlon Giovanili.

Kronos Triathlon Team, risultati brillanti nel weekend di gare - Il weekend ha regalato grandi prestazioni alla Kronos Triathlon Team di Benevento, partecipando a emozionanti competizioni come il Neapolis Aquathlon.

