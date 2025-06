Kolo Muani Juve via alla trattativa con il Paris Saint-Germain | svelato il piano del club per la permanenza dell’attaccante Ultimissime

La Juventus si prepara a una grande rivoluzione in attacco: Kolo Muani potrebbe diventare il fulcro del nuovo progetto. Con il PSG al centro della trattativa, il club bianconero sta tessendo una rete strategica per garantirne la permanenza. La scelta di puntare su talenti giovani e dinamici riflette una tendenza sempre più forte nel calcio europeo: investire nel futuro piuttosto che nel passato. Sarà lui il nuovo volto della Juve? Restate sintonizzati!

Kolo Muani Juve, il piano del club per la permanenza. Ultime novità sul futuro del centravanti in prestito dal PSG. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull'attacco del futuro in casa Juventus. Il calciomercato Juve prepara un'altra rivoluzione. Rispetto a questa stagione, l'unico centravanti confermato potrebbe essere Kolo Muani: la dirigenza bianconera sta già lavorando con il Paris Saint-Germain per prolungare il prestito per gli Stati Uniti, ma con un pensiero anche alla prossima stagione. Il club vuole tenere il centravanti.