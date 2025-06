Kolo Muani Juve svelata la deadline | Comolli dovrà ottenere il sì del PSG entro questa data per portarlo al Mondiale per Club La condizione per restare in bianconero

Kolo Muani resta il grande obiettivo della Juventus, ma la corsa contro il tempo è ormai arrivata a una svolta decisiva. Con il mercato in fermento e il deadline che si avvicina, Comolli deve convincere il PSG entro questa data per portarlo al mondiale per club e garantire il suo futuro in bianconero. La sfida è aperta: il futuro di Muani dipende da un sì o no che potrebbe cambiare le sorti della Juventus.

Kolo Muani Juve, svelata la deadline: Comolli dovrà ottenere il sì del PSG. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante. Kolo Muani è ancora al centro dei pensieri del calciomercato Juve, ma il PSG non ha ancora dato il via libera al rinnovo del prestito. I tempi si sono allungati per il cambio dirigenziale, ma ora Comolli spinge per chiudere anche perché c’è una deadline Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve ha già investito circa 6 milioni e vuole proseguire solo a condizioni sostenibili. Entro il 10 giugno serve una risposta per poterlo inserire nella lista del Mondiale per Club e se resterà a Torino anche per il futuro ci dovranno essere determinate condizioni economiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com