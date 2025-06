Kiev colpisce il ponte di Crimea con esplosivi sottomarini | Medvedev | Inevitabile la vendetta per l' attacco alle nostri basi aeree militari

La tensione tra Ucraina e Russia raggiunge un nuovo picco dopo l'attacco di Kiev al ponte di Crimea. Medvedev avverte: la vendetta è inevitabile. In questo contesto, la richiesta di Zelensky di sanzioni più severe potrebbe segnare una svolta decisiva. Mentre il mondo guarda, Trump si propone come mediatore in un vertice a tre. Come si evolverà questa delicata situazione geopolitica? Restate sintonizzati!

Le dure condizioni di Mosca per la pace: "Tregua se Kiev si ritira". Zelensky: "Ora scattino le sanzioni". Trump pronto per un vertice a tre.

Ponte di Crimea, Kiev colpisce (di nuovo) l'infrastruttura russa: perché è così importante per la guerra - Il ponte di Crimea, simbolo strategico della connessione tra Russia e Crimea, torna al centro dell'attenzione.

Protegge i russofoni uccidendoli. Protegge le città russofone distruggendole. L’espansionismo russo a ovest porta solo morte. Kyiv colpisce obiettivi militari, la Russia i civili. Le immagini parlano da sole. La Russia è uno stato terrorista. Tweet live su X

A #Istanbul un’ora di negoziati tra #Russia e #Ucraina: #Mosca rifiuta il cessate il fuoco incondizionato. Sì allo scambio di prigionieri ma la tregua è lontana. Sul campo si intensificano attacchi e combattimenti mentre #Kiev colpisce i caccia del #Cremlino Tweet live su X

Questo giornale "dimentica" che notte prima c'è stato il più grande attacco rus con droni[??]. Se la ???? bombarda pesantemente le città prima dei "negoziati" va tutto bene mentre se ???? colpisce bombardieri da cui la Rus lancia i missili sulle città ukr no. https:// Tweet live su X

