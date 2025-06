Kiev colpisce e Mosca minaccia rappresaglie | la pace in Ucraina è sempre più lontana

La tensione in Ucraina si intensifica, portando la pace a diventare un miraggio sempre più distante. Dopo gli audaci attacchi di Kiev, la risposta di Mosca si fa minacciosa. Zelensky, in un contesto geopolitico complesso, punta a dimostrare la resilienza dell'Ucraina a leader globali come Trump e Putin. Un punto cruciale? La determinazione di Kiev potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell'Europa. La situazione è in continua evoluzione: prepariamoci a seguirla!

Prima l’attacco delle forze di Kiev in Siberia contro la flotta di bombardieri strategici russi, poi l’attentato contro il ponte che collega la Crimea alla terraferma. Davanti all’impasse dei negoziati di pace, il presidente Volodymyr Zelensky ha deciso di alzare la posta in gioco, per dimostrare a Donald Trump e a Vladimir Putin che l’Ucraina non è ancora vinta. Una serie di attacchi, organizzati autonomamente dalle forze di Kiev, con cui il presidente ucraino intende mettere a tacere le richieste di “resa” avanzate dalla Russia. Tuttavia, come spiega l’inviato USA Keith Kellogg a Fox News, queste azioni fanno “aumentare vertiginosamente il rischio di escalation” e rischiano di compromettere “i negoziati di pace”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Kiev colpisce e Mosca minaccia rappresaglie: la pace in Ucraina è sempre più lontana

