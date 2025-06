Kiev attacca il ponte di Crimea il vortice del conflitto si allarga

Kiev ha colpito ancora: l'attacco al ponte di Crimea segna un nuovo capitolo nel conflitto che continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. Questo evento non è solo una manovra strategica, ma un segnale chiaro della determinazione ucraina. In un'era in cui le tensioni geopolitiche sono in costante aumento, ogni azione può influenzare gli equilibri globali. Gli occhi del pianeta sono puntati su ciò che accadrà ora. Non perdere di vista questo scenario in evoluzione

I servizi segreti ucraini hanno colpito il ponte di Crimea attirando nuovamente l'attenzione del mondo sulle azioni eclatanti di cui sono capaci. Dopo il durissimo colpo assestato domenica alle basi

Kiev: "Mosca ignora l'offerta di tregua e attacca al fronte" | Prima telefonata Zelensky-Papa, il leader ucraino: "L'ho invitato a Kiev" - Kiev denuncia l'ignoro da parte di Mosca dell'offerta di tregua, e le forze russe intensificano gli attacchi al fronte.

La dimensione escalatoria dell’attacco compiuto da Kiev sta nel fatto che gli ucraini hanno colpito una componente del deterrente nucleare strategico russo (i bombardieri, appunto), e lo hanno fatto, come nella maggior parte degli attacchi ucraini in territorio ru Tweet live su X

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa: Il 1 giugno 2025, il regime di Kiev ha compiuto un attacco terroristico, utilizzando droni FPV per colpire aeroporti situati nelle regioni di Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur. Tweet live su X

Spero che a @repubblica non abbiano colto le implicazioni di questo titolo. Pearl Harbor fu un attacco proditorio e improvviso contro un paese che non era in guerra. Invece l'Ucraina sta reagendo contro un invasore sanguinario che da piĂą di 3 anni semina m Tweet live su X

Kiev attacca il ponte di Crimea, il vortice del conflitto si allarga

Riporta ilmanifesto.it: Crisi Ucraina (Internazionale) I servizi segreti ucraini hanno colpito il ponte di Crimea attirando nuovamente l’attenzione del mondo sulle azioni eclatanti di cui sono capaci. Dopo il durissimo colpo ...

Kiev colpisce il ponte di Crimea, nuova operazione-show degli 007

Si legge su ilmessaggero.it: L’intelligence ucraina affila le armi e dà vita a una nuova operazione a “effetti speciali”: con una imponente esplosione sottomarina il Servizio di ...

Il video dell'attacco al ponte in Crimea: il momento dell'esplosione della mina

Secondo msn.com: Le immagini dell' attacco dei servizi di sicurezza di Kiev al ponte di Crimea: è la terza volta che l'infrastruttura viene presa di mira. Lo riferisce la Sbu ucraina, come riporta Rbc Ukraina. Secondo ...