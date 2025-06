Kids Family Festival | spettacoli divertimento talk e allegria trasformano piazzale Ceccarini nell’arena family della Notte Rosa

Preparati a vivere una festa indimenticabile! Dal 19 al 21 giugno, Piazzale Ceccarini si trasformerà nell’arena della gioia con il Kids Family Festival. Spettacoli, intrattenimento e allegria si intrecceranno per celebrare la Notte Rosa, un evento che promuove la convivialità e la cultura familiare. Non perdere l'occasione di creare ricordi speciali con i tuoi piccoli, immersi in un’atmosfera magica e festosa!