Kellogg | Dall’attacco di Kiev c’è rischio escalation Media | Hegseth assente alla riunione per l’Ucraina

La situazione in Ucraina si fa sempre più critica, con le parole di Kellogg che evidenziano il rischio di un'escalation del conflitto dopo l'attacco a Kiev. In un contesto internazionale già teso, l'assenza di Hegseth alla riunione per l'Ucraina solleva interrogativi sulla coesione e la strategia degli alleati. Questo è un momento cruciale: come si muoveranno le potenze mondiali di fronte a una crisi che potrebbe avere conseguenze globali?

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kellogg: “Dall’attacco di Kiev c’è rischio escalation”. Media: “Hegseth assente alla riunione per l’Ucraina”

Segui queste discussioni su X

? "Europa, risolvi tu stessa la questione" - su questa nota Trump abbandonerà i negoziati sull'Ucraina , uno scenario che ora Keith Kellogg sta ammettendo. In seguito, secondo lui, si verificherà un'escalation totale della guerra con la Russia, con il coinvolgi Tweet live su X

Mosca non consegnerà a Washington il suo "memorandum di pace" sulla fine della guerra in Ucraina, - Zakharova La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato così le parole del rappresentante speciale di Trump, Keith Kellogg, che ha dichi Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Mosca pesante attacco su Kiev: almeno 12 civili morti. Kellogg, inviato di Trump: “Attacchi russi vergognosi, cessate il fuoco ora”

Riporta ilfattoquotidiano.it: “L’indiscriminata uccisione di donne e bambini nella notte nelle loro case è una chiara violazione dei protocolli di pace di Ginevra del 1977 che proteggono gli innocenti. Questi attacchi sono vergogn ...

Raid russo su Kharkiv. Colpo dei servizi di Kiev salta ponte di Crimea. Medvedev: "Rappresaglia"

Si legge su msn.com: Ucraina: Regno Unito fornirà a Kiev 100mila droni entro aprile 2026 Il Regno Unito fornirà all'Ucraina 100mila droni entro aprile del 2026. Il pacchetto di droni, del valore di 350 milioni di sterline ...

ATTACCO UCRAINO IN RUSSIA/ “È scontro strategico con l’Occidente, siamo a una svolta molto pericolosa”

Da ilsussidiario.net: Basi russe colpite dal maggior attacco ucraino dall’inizio della guerra. Oggi le delegazioni di Ucraina e Russia si vedono a Istanbul ...