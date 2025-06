Keanu Reeves e Ana de Armas alla premiere di Ballerina a Hollywood

Una serata da ricordare a Hollywood: Keanu Reeves e Ana de Armas brillano alla première di "Ballerina", l’atteso spin-off della saga di "John Wick". Due star di calibro internazionale si uniscono sul red carpet, mostrando entusiasmo e orgoglio per questa nuova avventura cinematografica. Tra luci scintillanti e applausi scroscianti, il mondo dello spettacolo si prepara a scoprire un nuovo capitolo di azione e stile. E la domanda che tutti si pongono ora è...

Hollywood, 4 giu. (askanews) - L'attrice spagnolo-cubana Ana de Armas e l'attore canadese Keanu Reeves sfilano alla première hollywoodiana di "Ballerina", lo spin-off della saga di "John Wick". "Sono molto orgogliosa ed emozionata di far parte dell'universo di John Wick", ha dichiarato Ana de Armas. Con loro il resto del cast, fra cui Angelica Houston e il produttore del film, regista di quattro John Wick. Il film uscirà nei cinema in Italia il 12 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Keanu Reeves e Ana de Armas alla premiere di "Ballerina" a Hollywood

Chad Stahelski svela la dedizione di Keanu Reeves e Brandon Lee tra The Crow, Matrix e Wick is Pain - inestinguibile passione per il loro lavoro e una dedizione straordinaria, riflettendo sulle sfide affrontate nei loro rispettivi ruoli in "The Crow", "The Matrix" e "John Wick".

