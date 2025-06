Kate Middleton progetta la fuga con William la spiaggia segreta solo per loro

Kate Middleton sta pianificando una fuga estiva con William in una spiaggia segreta, lontano da sguardi indiscreti. Un ritorno alle tradizioni reali che sottolinea l'importanza della privacy per la famiglia reale, mentre i piccoli George, Charlotte e Louis si divertiranno in un'atmosfera intima. In un'epoca in cui la vita privata è sempre più esposta, questa scelta rappresenta un atto di coraggio e di amore verso la famiglia. Scopri i dettagli di questa avventura!

Stavolta Kate Middleton intende rispettare le tradizioni reali e, per le vacanze estive di quest’anno, pensa a un luogo che fu, e continua a essere, molto caro alle teste coronate d’Inghilterra. Ferie al mare per la Principessa e famiglia, non lontano da casa, ma ben lontani da occhi indiscreti. I piccoli George, Charlotte e Louis giocheranno lì dove lo fece il papĂ molti anni fa. Il segreto della spiaggia di Holkham. Kate Middleton, vacanze di privacy. Kate Middleton ama trascorrere le vacanze in famiglia, e ce ne eravamo accorti anche lo scorso Natale. Lontana dagli eventi istituzionali, la Principessa preferisce ritagliarsi dei momenti di pace da trascorrere in sola compagnia del marito e dei suoi figli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton progetta la fuga con William, la spiaggia segreta solo per loro

Approfondisci con questi articoli

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà .

Segui queste discussioni su X

La principessa di Galles ama riproporre mise giĂ sfoggiate in passato, ma l'ensemble composto dall'abito color burro e orecchini a goccia scelto per presenziare al The King's Garden Party ha qualcosa in piĂą Tweet live su X

Il figlio di Harry e Meghan compie 6 anni, gli auguri social #katemiddleton #meghanmarkle #7maggio https://tgcom24.mediaset.it/people/archie-principe-harry-meghan-markle-6-anni_97784973-202502k.shtml… Tweet live su X

Addio a Giovanni Scambia, morto a 65 anni per turbo cancro al pancreas appena scoperto il luminare della ginecologia oncologica che operò Kate Middleton Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Kate Middleton progetta la fuga con William, la spiaggia segreta solo per loro

Da dilei.it: Stavolta Kate Middleton intende rispettare le tradizioni reali e, per le vacanze estive di quest’anno, pensa a un luogo che fu, e continua a essere, molto caro alle teste coronate d’Inghilterra. Ferie ...

Kate Middleton spietata? Sì, ma solo per essere la Regina che serve

Lo riporta dilei.it: Allenamenti durissimi, look calcolati al millimetro e vita privata sotto controllo: la Kate Middleton di oggi è spietata e determinata come non mai ...

La “fuga” di William e Kate in un posto speciale: le primissime foto

Lo riporta msn.com: Il Principe William e la Principessa Kate hanno condiviso alcuni scatti relativi alla loro "fuga" in Scozia per un'occasione speciale. Qualche giorno fa si era sparsa la notizia di quella che ...