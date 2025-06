Karate kid supera i traguardi al botteghino e scala le classifiche di jackie chan

Il nuovo "Karate Kid: Legends" sta conquistando i cuori e le sale cinematografiche di tutto il mondo, superando le aspettative e scalando le classifiche di incassi. Con oltre 50 milioni di dollari già raccolti, il film non solo si afferma come un successo clamoroso, ma mette in discussione anche la posizione di grandi nomi come Jackie Chan. Un risultato che promette ancora numeri da record e conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama cinematografico attuale.

successo al botteghino per "karate kid: legends". Il film "Karate Kid: Legends" ha raggiunto un importante traguardo di incassi nel giro di pochi giorni dalla sua uscita. Con dati aggiornati al 4 giugno 2025, la pellicola ha superato i 50 milioni di dollari complessivi di incasso, consolidando il suo successo sia sul mercato domestico che internazionale. dati di incasso e performance globale. Secondo le stime fornite da The Numbers, il film ha totalizzato circa 24 milioni di dollari nelle sale cinematografiche in Italia e negli Stati Uniti, mentre all'estero ha generato altri 26 milioni di dollari.

