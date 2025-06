Karate Kid | Legends | recensione del film con Jackie Chan

Karate Kid: Legends riporta in vita un'icona cult, mescolando abilmente nostalgia e innovazione. Con Jackie Chan al fianco di un cast coinvolgente, il film offre combattimenti mozzafiato e storie di crescita che catturano l'anima della saga originale. Ma sarà capace di conquistare anche le nuove generazioni? Scopriamolo insieme in questa recensione avvincente.

Con Karate Kid: Legends ( qui per approfondire ), il franchise inaugurato nel 1984 da Ralph Macchio e Pat Morita torna sul grande schermo con un nuovo capitolo che, pur attingendo a piene mani alla nostalgia, cerca anche di dire qualcosa di nuovo. E, sorprendentemente, ci riesce – almeno in parte. Un’operazione audace: fondere passato e presente. Diretto da Jonathan Entwistle ( The End of the F **ing World* ), Karate Kid: Legends si presenta da subito come un’operazione audace: fondere passato e presente, arti marziali cinesi e giapponesi, icone come Jackie Chan e Ralph Macchio, in un racconto che tenta di accontentare nuove generazioni di spettatori senza alienare i fan storici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it