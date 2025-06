Karate Kid | Legends – La recensione

Il franchise di Karate Kid continua a vivere, con "Karate Kid: Legends" pronto a catturare nuove generazioni! Ambientato tre anni dopo la sesta stagione di Cobra Kai, il film riporta in scena il leggendario maestro Miyagi e il suo iconico mantra. In un’epoca in cui il revival dei classici è in pieno fermento, questa pellicola potrebbe trasformarsi in un nuovo cult per gli amanti delle arti marziali. Rimanete sintonizzati!

Sta per uscire il nuovo film del franchise The Karate Kid, che non sembra intenzionato a lasciar morire il maestro Miyagi e il suo " metti la cera, togli la cera ". Karate Kid: Legends, diretto da Jonathan Entwistle e scritto da Rob Lieber, è ambientato tre anni dopo gli avvenimenti della sesta stagione della serie Cobra Kai, disponibile su Netflix e la cui ultima parte è uscita quest'anno. Tuttavia, non c'è da preoccuparsi, se non avete seguito la serie: non è necessario conoscerne le vicende per poter vedere e comprendere il nuovo film. In ogni caso, era da molto tempo che il franchise non regalava al pubblico l'emozione di un lungometraggio.

