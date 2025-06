Karate Kid | Legends avrà un seguito?

Il mondo di Karate Kid si prepara a una nuova avventura: un sequel di Legends è in arrivo, promettendo di portare sullo schermo nuove emozioni e insegnamenti. Dopo il successo travolgente di Cobra Kai, i fan possono già sognare di rivivere le sfide, le amicizie e la crescita dei protagonisti. La passione per il kung fu e le storie di coraggio continueranno a ispirare generazioni, dimostrando che il vero spirito del karate non muore mai...

Dopo il grande successo della serie Cobra Kai, che all’inizio del 2025 ha visto addirittura la sesta stagione, il franchise di The Karate Kid non ha smesso di intrattenere gli spettatori, che dal 1984 seguono le vicende dei giovani astri del kung fu che cercano la loro strada, disseminata di ostacoli e incontri all’insegna della passione e della giustizia. Da domani, 5 giugno 2025, potremo vedere nelle sale italiane Karate Kid: Legends, il sesto lungometraggio del franchise (l’ultimo è uscito nel 2010, starring Jaden Smith ). Legends è ambientato tre anni dopo gli avvenimenti dell’ultima stagione della serie, anche se non sono strettamente collegati, e il pubblico potrà tranquillamente godersi il novo film anche senza conoscere Cobra Kai. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Karate Kid: Legends avrà un seguito?

Contenuti che potrebbero interessarti

Jackie chan si infortuna e rimedia a un lussazione durante la scena di karate kid: legends - Jackie Chan, icona delle arti marziali, ha subito una lussazione durante le riprese di "Karate Kid: Legends".

Segui queste discussioni su X

#CircuitoCinemaVenezia La programmazione dal 5 all'11 giugno Dal 4 giugno al Giorgione due nuovi arrivi: #lamicofedele, film "canino" con #NaomiWatts e #billmurray e #lamorenonmuoremai; al Rossini arriva il nuovo capitolo di Karate Kid: Legends; all'Ast Tweet live su X

Dal 5 giugno al cinema #KarateKidLegends #KarateKid #KarateKidMovie con #JackieChan e #RalphMacchio: http://emozionialcinema.it/2025/06/karate-kid-legends-due-leggende-un-solo.html… Tweet live su X