' Karacoro | libera la voce e unisciti al coro'

Sei pronto a scatenare la tua voce e vivere un’esperienza unica? Venerdì 20 giugno alle ore 21:00, a Catania, arriva Kara-Coro, l’evento globale che raccoglie migliaia di persone per cantare in coro, divertirsi e condividere emozioni. Firmato da De Curtis, questo format ti invita a liberare la tua voce, senza bisogno di essere un cantante professionista. Preparati a scatenare le tue emozioni e a scoprire il potere del canto di gruppo… perché insieme, tutto è possibile!

Venerdì 20 giugno ore 21:00. Arriva a Catania l'evento che fa cantare in coro migliaia di persone in tutto il mondo. Kara-Coro - Libera la voce e unisciti al coro. Un format firmato De Curtis. Un momento per stare insieme, ridere, emozionarsi e cantare. anche se non hai mai cantato prima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it