Kalulu Juve il francese sarà ancora un giocatore bianconero | siamo alla stretta finale per il suo trasferimento definitivo a Torino Tutti i dettagli!

Kalulu Juve, il difensore francese rimane in bianconero! Tutti i dettagli di un trasferimento definitivo ormai arrivato alle battute finali: cosa manca!. KALULU JUVE – Il suo riscatto era nell’aria da un po’, ma adesso sta per diventare realtà. Pierre Kalulu e la Juve sono destinati a rimanere ancora insieme. Dopo aver trascorso un’annata in prestito dal Milan, il difensore diverrà a tutti gli effetti un calciatore della Vecchia Signora. La conferma è arrivata attraverso il profilo X di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, Madama ha attivato la clausola di riscatto da 14 milioni di euro. Adesso si attende solo lo scambio dei documenti per definire la buona riuscita della trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com