Kaka Jr è uguale al papà! Gol all' incrocio e portiere immobile

Kaka Jr. sta scrivendo la sua storia, seguendo le orme del papà con un gol da urlo all'Allianz Arena. Questo giovane talento non è solo una copia, ma un nuovo capitolo della leggenda di Kakà, in un momento in cui il calcio celebra le tradizioni familiari. La sua esultanza, le movenze e quel tiro a giro perfetto sono segni di una classe innata. Riuscirà a brillare come il suo famoso genitore? Il tempo lo dirà!