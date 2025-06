Juventus-Yildiz si lavora al rinnovo | accadrà dopo il Mondiale per Club

La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz! Con il Mondiale per Club all'orizzonte, i bianconeri si concentrano su un rinnovo che potrebbe segnare una nuova era. Il talento di Yildiz, classe '04, rappresenta il futuro della squadra e il suo consolidamento è un chiaro segnale di ambizione. In un calcio sempre più orientato verso i giovani, la Juve punta su di lui per tornare a brillare sul palcoscenico internazionale. Non perderti i prossimi sviluppi!

La Juventus lavora al rinnovo di Kenan Yildiz: accadrà dopo il Mondiale per Club. Il Mondiale per Club si avvicina sempre di più e, di conseguenza, il mercato entra sempre più nel vivo. Tra le – poche, visti gli sviluppi recenti – certezze in casa Juventus c’è il nome di Kenan Yildiz. L’attuale numero 10 bianconero, arrivato a Torino nel 2022 dal Bayern Monaco, è ormai punto fermo della squadra e la Juventus è pronta a investire su di lui e a trattenerlo alla Continassa. Juventus, parola ai numeri: Kenan Yildiz è “già grande”. Nel calcio, di solito, le parole sono molto superflue, perché i numeri parlano da sé, e quelli di Kenan Yildiz sono più che trasparenti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Excl. - #Juventus are planning Kenan #Yildiz’s contract extension until 2030. The talks already started with Giuntoli in May and it will be re-opened by Comolli and Tognozzi (he discovered Yildiz and closed his signing at #Juve…). #transfers Tweet live su X

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. #VeneziaJuve @tvdellosport Tweet live su X

Diamo i Numeri: #Yildiz è diventato grande e si è preso la #Juventus https://socialmediasoccer.com/it/articolo/diamo-i-numeri-yildiz-e-diventato-grande-e-si-e-preso-la-juventus.html… Tweet live su X

