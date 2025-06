Juventus una stagione da vivere insieme | iniziata la nuova campagna abbonamenti

Juventus, una stagione da vivere insieme: l’emozione torna a infiammare l’Allianz Stadium con la nuova campagna abbonamenti 2025/2026. Come diceva Boniperti, "La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore. È il mio cuore". La passione bianconera si riaccende, unendoci in un’unica grande famiglia pronta a tifare, sostenere e condividere ogni trionfo. Non perdere questa occasione: la tua avventura con i bianconeri sta per cominciare!

"La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore. È il mio cuore". Le parole iconiche di Giampiero Boniperti risuonano più forti che mai in questo inizio estate, mentre si apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 20252026. La passione bianconera torna protagonista all'Allianz.

