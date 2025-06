Juventus tutti i problemi che deve affrontare Comolli

La Juventus si trova a un bivio cruciale. Mentre il club affronta sfide interne ed esterne, la figura di Comolli emerge come una chiave nel puzzle. In un calcio sempre più competitivo, la capacità di riorganizzarsi e innovare sarà fondamentale. Cosa ci riserverà il futuro? Una riflessione su come le decisioni odierne plasmeranno il domani bianconero è d'obbligo. Gli appassionati sono chiamati a seguirne l'evoluzione!

Undici meno dieci, una Jeep tira dritto in direzione del cancello che divide il parcheggio dei dipendenti dalla sede della Juventus alla Continassa.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Luca Adornato, ex dirigente della Juventus, come nuovo Brand & Marketing Director.

Segui queste discussioni su X

Tra #Conte e la #Juventus c'è già un accordo verbale che prevedeva alcune richieste imprescindibili. Se oggi queste richieste fossero disattese la Juve ne uscirebbe malissimo. In tutti i sensi. E #Giuntoli fa parte di quelle richieste molto più di garanzie sul mer Tweet live su X

“Quella dell’Heysel non è stata solo una tragedia per la Juventus. È stata una tragedia per tutti noi". Pietro Sermonti è il quarto ospite del podcast @SmallTalk, con i ricordi della tragedia del 29 maggio ancora profondamente impressi nella sua mente. Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, i piani per l’estate: ritiro in Germania dopo il Mondiale per Club

Riporta informazione.it: I piani per l’estate della Juventus: ci sarà il ritiro in Germania dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’estate della Juventus sarà diversa dal solito, così come sarà differente da quella deg ...

Juve, oggi ulteriori accertamenti per Locatelli

Come scrive informazione.it: La Juventus rischia di perdere Manuel Locatelli per il Mondiale per Club. Il capitano bianconero, infatti, è stato costretto a lasciare Coverciano a causa di un problema alla caviglia che gli impedirà ...

Juve (sempre) nella bufera: “Giuntoli deve essere allontanato. Koopmeiners ha visto l’Inter?”

Lo riporta calciomercato.it: Mattioli continua nella sua analisi soffermandosi sulla rosa della Juventus e sul momento delicato in casa bianconera: “Devo dire che con tutto il rispetto, e lo abbiamo visto anche nel match contro ...