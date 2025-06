Juventus non solo Antony | nuovo affare dallo United

La Juventus non si ferma mai e punta a rinforzarsi con un doppio colpo dal Manchester United! Oltre ad Antony, si profila un'altra trattativa che potrebbe cambiare il volto della squadra bianconera. In un contesto calcistico italiano sempre piĂą competitivo, la Vecchia Signora mira a tornare protagonista in Champions League. La questione Giuntoli aggiunge pepe alla situazione: sarĂ un'estate rovente per i tifosi. Rimanete sintonizzati!

La Juventus è pronta a chiudere un nuovo doppio affare in casa Manchester United. Spunta il nuovo intreccio oltre quello di Antony: tutta la verità dalla Premier League Il club bianconero cercherà di allestire una rosa competitiva per essere protagonista anche in Champions League. Poche ore fa è arrivato l'addio anche con il ds Cristiano Giuntoli per iniziare un nuovo percorso di crescita. La Juventus sarà molto attiva sul fronte calciomercato per mettere a segno nuovi colpi di spessore internazionale: ecco l'ultima mossa vincente.

12 M di ingaggio lordo, giocatore con un talento indiscusso ma che ha bisogno di un contesto sociale che lo valorizzi al 200% per rendere. Per me è un no con riserva, ma rimane un no Tweet live su X

La Juve mi aspetto vada su nomi come Sancho dopo un annata chiuso al Chelsea, e il Manchester che deve liberarsene lo prendi a prezzo di saldo. Antony dovevi prenderlo a gennaio, dopo questi mesi al Betis si è rilanciato e costerà tanto. Tweet live su X

“Ehi chi c’è che a livello psicologico ha avuto una botta?” Antony, ex ManUtD. “Perfetto, fai subito offerta”. Detto questo, speriamo torni quello dell’Ajax che mi ha fatto impazzire. Tweet live su X

