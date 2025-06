Juventus iniziata la campagna abbonamenti | prezzi a partire da 2990€

La passione bianconera torna protagonista all’Allianz Stadium, dove i tifosi sono chiamati a vivere un’altra stagione indimenticabile. Con prezzi a partire da 2990€, questa è l’occasione per non perdere nemmeno un secondo di Juve sul campo. Siamo pronti a scrivere nuovi capitoli di vittoria e emozioni: perché la vera forza della Juventus è il cuore dei suoi tifosi. Non lasciartela sfuggire—unisciti alla famiglia bianconera!

“La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore. È il mio cuore”. Le parole iconiche di Giampiero Boniperti risuonano più forti che mai in questo inizio estate, mentre si apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 20252026. La passione bianconera torna protagonista all’Allianz. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Juventus, iniziata la campagna abbonamenti: prezzi a partire da 29,90€

Juventus, una stagione da vivere insieme: iniziata la nuova campagna abbonamenti - Juventus, una stagione da vivere insieme: l'emozione torna a infiammare l'Allianz Stadium con la nuova campagna abbonamenti 2025/2026.

