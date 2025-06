Juventus incontro nel pomeriggio tra Comolli e Tudor | il croato va verso la conferma Di Marzio

Un pomeriggio di incontri e decisioni in casa Juventus: tra Comolli e Tudor si è consolidata l’idea di proseguire insieme, offrendo stabilità e continuità a una stagione ancora tutta da scrivere. Dopo settimane di incertezze e nomi altisonanti, la dirigenza ha scelto di riporre fiducia nel tecnico croato. L’esito di questo confronto potrebbe segnare il futuro immediato dei bianconeri, aprendo nuove prospettive per il campionato.

Igor Tudor e la Juventus potrebbero proseguire ancora insieme. Dopo settimane di incertezza, con i bianconeri che avevano puntato prima su Conte poi su Gasperini, la soluzione può essere quella di continuare con il tecnico attualmente sotto contratto. Quest’oggi è andato in scena un incontro tra il nuovo dirigente Comolli e il croato, e l’esito è stato positivo. Lo ha annunciato il noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito. A seguire quanto scritto. Juventus, Tudor verso la conferma: positivo l’incontro con Comolli. “Novità anche per quanto riguarda la panchina della Juventus: l’incontro avuto tra Comolli e l’allenatore Tudor è stato positivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus, incontro nel pomeriggio tra Comolli e Tudor: il croato va verso la conferma (Di Marzio)

La #Juventus è più che sullo sfondo per Gian Piero #Gasperini. Le persone vicine a lui non stanno smentendo il nome #Juve. Con la #Roma c'è un incontro e il discorso è avviato, ma non c'è ancora stata la fumata bianca. Per questo Madama è assoluta Tweet live su X

#CalciomercatoRoma: oggi incontro #Gasperini-#Atalanta. Ancora nessun contatto diretto con la #Juventus [@AlfredoPedulla] Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ? https://tinyurl.com/mw9dka5t #ASRoma Tweet live su X