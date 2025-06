Juventus il primo "colpo" di Comolli è il riscatto di Kalulu | il Milan incassa 14 milioni di euro

Il calcio italiano si infiamma con le prime mosse di Damien Comolli alla Juventus, che segna il suo debutto strategico con un colpo da 14 milioni: il riscatto di Kalulu dal Milan. Un'operazione che non solo ridisegna gli equilibri tra le due grandi rivali, ma apre uno scenario intrigante per il futuro. La Juventus si prepara a scrivere nuovi capitoli nel libro della Serie A, lasciando il segno già dalla prima mossa.

La prima mossa operativa del nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli è di fatto la definizione di un`operazione di mercato messa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Approfondisci con questi articoli

Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid - Sta prendendo forma la nuova Juventus, con Antonio Conte in pole per la panchina. Per attrarlo, il club bianconero punta a un primo rinforzo dal Real Madrid.

Segui queste discussioni su X

#Comolli: "Metterò a disposizione di #Juventus la mia esperienza fin dal primo giorno con l’obiettivo di essere vincenti come deve essere la #Juventus e come meritano i nostri tifosi" Tweet live su X

Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive. Metterò a disposizione di @juventusfc la mia esperienza fin dal primo giorno con l’obiettivo di essere vincenti come deve essere la Juventus e come meritano i n Tweet live su X