Juventus da Mancini a Pioli | chi sarà il prossimo allenatore

La Juventus è al bivio: chi guiderà i bianconeri nella prossima stagione? Dopo il sogno di riavere Antonio Conte e il rifiuto di Gasperini, i nomi su cui si punta sono Mancini e Pioli. In un calcio in continua evoluzione, la scelta dell’allenatore sarà cruciale per rilanciare le ambizioni del club. Un cambio di rotta potrebbe segnare una nuova era. Sarà l’inizio di un nuovo capitolo? Rimanete sintonizzati!

(Adnkronos) – Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Le ultime news di oggi, mercoledì 4 giugno, dopo il sogno, ormai sfumato Antonio Conte e il rifiuto di Gian Piero Gasperini, destinato alla Roma. La dirigenza bianconera, al centro di un vero e proprio terremoto con l'addio di Cristiano Giuntoli e l'arrivo di Damien Comolli, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juventus, da Mancini a Pioli: chi sarà il prossimo allenatore

Mancini Juventus, pista sempre viva: una parte della dirigenza bianconera spinge la sua candidatura. L'indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus continua a valutare la posizione di Roberto Mancini come possibile sostituto dopo l'esonero di Thiago Motta.

Igor #Tudor rimane al momento l'opzione più probabile per la panchina della #Juventus, ma circola una vocina relativa a Roberto #Mancini e ad alcuni movimenti del suo staff. Chi vivrà vedrà... Tweet live su X

La dirigenza della Juventus valuterà Igor #Tudor durante il Mondiale per Club. Saranno le sue ultime fiches, si giocherà la Juventus in America. Sono con te Igor, dal primo giorno, da quando ci hai salvato da un possibile approdo di Mancini e ci hai portato in Tweet live su X