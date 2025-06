Juventus colloquio Comolli-Tudor | incontro molto positivo cosa trapela sul futuro

Il primo giorno di Damien Comolli alla Juventus è stato tutto trionfale: un incontro positivo con Tudor e i vertici si preannuncia come il primo passo verso un futuro brillante per i bianconeri. La Continassa ha già iniziato a respirare una nuova energia, con tutte le luci puntate su quello che potrebbe trasformarsi in un nuovo ciclo di successi. E il meglio deve ancora venire...

Il primo giorno juventino di Damien Comolli è iniziato nella mattinata di mercoledì 4 giugno. Intorno alle 11 il nuovo dg è arrivato alla Continassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni su X

La #Juventus sta pianificando l’estensione del contratto di Kenan #Yildiz fino al 2030. I colloqui sono già iniziati con #Giuntoli a maggio e saranno riaperti da #Comolli e #Tognozzi (ha scoperto #Yildiz e ha chiuso la sua firma alla #Juve...). [@NicoSchira] Tweet live su X

La #Roma sta pianificando un nuovo round di colloqui con #Gasperini per cercare di chiudere l'accordo e anticipare il tentativo della #Juventus. [@NicoSchira] Tweet live su X