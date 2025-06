Juventus 60 milioni e nuovo bomber al Mondiale

La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, investendo 60 milioni per portare un bomber di livello mondiale in squadra. Con la nuova dirigenza al timone e Igor Tudor pronto a guidare, il club punta a brillare anche nel Mondiale per Club. Un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta: il mercato si infiamma e i tifosi sognano un attacco stellare! Sarà l'anno del riscatto?

C’è una priorità per la nuova dirigenza della Juve: consegnare a Tudor un nuovo centravanti già per il Mondiale per Club Ancora grandi cambiamenti alla Juventus. Ieri è arrivata l’ufficialità della separazione con Giuntoli, nell’aria da diversi giorni dopo la decisione di Elkann di fare piazza pulita del vecchio management. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Poteri nell’aria sportiva a Comolli, coadiuvato da Giorgio Chiellini in attesa di un nuovo Direttore sportivo. Intanto la neo dirigenza ha rassicurato Tudor che allenerà la squadra nel Mondiale per Club, con il tecnico che ha portato in Champions la Juve che ha buone possibilità anche di restare nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, 60 milioni e nuovo bomber al Mondiale

Juventus, Guardiola fa spesa alla Continassa: triplo obiettivo e 70 milioni

#Elkann azzera la #Juventus. In un confronto teso è stato comunicato a #Giuntoli il licenziamento, chiusa dopo due anni la sua era alla Continassa. All’ex direttore tecnico imputati gli scarsi risultati sportivi e un mercato costato oltre 200 milioni e in larga part Tweet live su X

La Juventus si qualifica alla prossima Champions League e scatta il rinnovo automatico per Igor Tudor, che adesso ha un contratto fino al 30 giugno 2026 a circa 2 milioni di euro. Il club bianconero può decidere di interrompere il rapporto con l’allenatore croa Tweet live su X

