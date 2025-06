Juve nuovo confronto tra Comolli e Tudor | come è andata e la richiesta del tecnico sul rinnovo | CM IT

La Juve torna a parlare di futuro con un nuovo confronto tra Comolli e Tudor, segnando un momento chiave nell’estate bianconera. Dopo il primo colloquio, il clima si fa sempre più positivo: il tecnico croato ha espresso la sua volontà di continuare sulla panchina juventina, mentre il nuovo dg ha ribadito la piena fiducia nel progetto. Una partita che si infittisce: le prossime settimane saranno decisive per il destino della Juventus.

Colloquio tra l’allenatore croato e il nuovo dg bianconero: si parla di una possibile permanenza Secondo colloquio tra Comolli e Tudor. Un nuovo vertice, a pochi giorni dal primo confronto, in cui il nuovo il neo ad bianconero ha ribadito al croato la piena fiducia e la volontà di proseguire insieme, anche il prossimo anno. Juve, colloquio con Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it L’attuale allenatore bianconero è totalmente coinvolto nel progetto della società ed ha quindi dato totale disponibilità alla Vecchia Signora, ma non vorrebbe iniziare la nuova stagione con il contratto in scadenza tra un anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it